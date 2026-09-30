Tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.V

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu báo cáo viên làm rõ các nội dung: trách nhiệm của chủ đầu tư, quyền hạn của cơ quan quản lý, chế tài xử lý. Đồng thời lực lượng chức năng phải thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng mới quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC, góp phần tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển an toàn, ổn định.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tham dự hội nghị tuyên truyền. Ảnh: T.V

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn, thiết kế thi công về PCCC trên địa bàn thành phố đã được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung liên quan đến việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong Nghị quyết 66.18.2026/NQ-CP và Nghị định số 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng nhằm tối ưu hóa quy định hiện hành, hướng tới việc giảm tải áp lực pháp lý cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường kinh doanh thông thoáng hơn như: bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động...

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở cũng trao đổi các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia giúp doanh nghiệp hiểu đúng, tránh vi phạm pháp luật.