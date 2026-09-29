Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhấn nút cam kết đồng hành trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn - Ảnh: H.Tr

Sau khi xem phóng sự về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, phổ biến, quán triệt chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh: H.Tr

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu cá nhân đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng, gắn liền với hoạt động quản trị, kinh doanh và cung cấp dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với những lợi ích mà việc khai thác và sử dụng dữ liệu cá nhân mang lại, bảo vệ quyền riêng tư và bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, cốt lõi để hình thành năng lực cạnh tranh mới phục vụ phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu bền vững.

Quang cảnh hội nghi - Ảnh: H.Tr

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân mà còn là thước đo mức độ tuân thủ, tín nhiệm về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm giải trình và năng lực quản trị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua đó, cập nhật kiến thức pháp lý, kỹ năng cần thiết gắn với các tình huống thực tế trong quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời nắm vững các quy định mới, nhận diện và xử lý đúng những vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.