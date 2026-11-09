Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình.

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, phường Hoa Lư cùng trên 1.300 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trường học phải là nơi an toàn để mỗi học sinh được học tập, vui chơi và trưởng thành; gia đình phải là chỗ dựa tin cậy; xã hội phải là môi trường bảo vệ các em trước mọi nguy cơ bị tổn thương.

Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, khó nhận diện.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê giai đoạn 2021-2025, trên phạm vi cả nước phát hiện 9.693 vụ xâm hại, với 11.714 trẻ em là nạn nhân; phát hiện trên 1.600 vụ bạo lực học đường, trong đó có 53% xảy ra trong trường học; riêng năm 2025 có gần 300 vụ xâm hại trẻ em qua mạng xã hội. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 26 vụ xâm hại trẻ em.

Những con số này cho thấy nguy cơ xâm hại trẻ em không chỉ hiện hữu trong đời sống thực tế mà còn ngày càng phức tạp trên không gian mạng. Nguyên nhân được xác định có cả từ nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ của một bộ phận học sinh còn hạn chế; sự quan tâm, quản lý của một bộ phận gia đình chưa sâu sát; việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường có thời điểm chưa chặt chẽ. Đặc biệt, vẫn còn tâm lý e ngại, né tránh, sợ ảnh hưởng đến uy tín, thành tích nên một số dấu hiệu, vụ việc chưa được thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời.

Từ thực tế đó, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng và cần sự chung tay, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, phải lấy phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng chí Phó Giám Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo 100% Công an cấp xã, phường chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, từ đó giúp mỗi em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình.

Báo cáo viên Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật của Ban Thanh niên Công an tỉnh phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh.

Tại chương trình, báo cáo viên Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật của Ban Thanh niên Công an tỉnh trực tiếp trao đổi, phổ biến những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp học sinh nhận diện và chủ động phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

Nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng những tình huống gần gũi với đời sống học đường, từ việc trêu chọc, cô lập, nói xấu bạn bè đến hành vi ghép ảnh chế, quay clip đánh nhau và phát tán trên mạng xã hội.

Thông qua các tình huống thực tế và phần giao lưu hỏi đáp, báo cáo viên giúp học sinh nhận thức rõ bạo lực học đường không chỉ là những hành vi đánh đập, gây thương tích mà còn bao gồm cả việc xúc phạm, đe dọa, tẩy chay, cô lập bạn bè hoặc bắt nạt trên không gian mạng.

Đông đảo học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng nhấn mạnh quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm và sự an toàn của trẻ em; khuyến khích các em mạnh dạn từ chối, tìm cách rời khỏi tình huống nguy hiểm và chia sẻ với người lớn đáng tin cậy khi bị đe dọa, xâm hại hoặc bị yêu cầu giữ những bí mật khiến bản thân lo sợ.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, thiết thực với sự tham gia tương tác tích cực của đông đảo học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Ban Tổ chức tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế năm học 2025 -2026.

Ban Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường”.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 13 học sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế năm học 2025 -2026; tặng quà cho 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập; trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường”.