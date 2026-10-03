Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 500 học sinh xã Sơn Lộ

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã tập trung phổ biến những nội dung thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh, gồm: trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, Luật An ninh mạng và phòng ngừa nạn tảo hôn.

Công an xã Sơn Lộ phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Lập.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, phổ biến quy định pháp luật kết hợp với những tình huống thực tế, học sinh được trang bị thêm kiến thức để nhận diện nguy cơ, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ bản thân trong sinh hoạt, tham gia giao thông cũng như khi sử dụng mạng xã hội.

Hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an - nhà trường - gia đình - cộng đồng trong công tác giáo dục, quản lý và bảo vệ trẻ em, học sinh; chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Nhân dịp này, Công an xã trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh 2 trường.