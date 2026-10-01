Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bảo Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh truyền đạt một số chuyên đề cơ bản, như: phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về PCCC và CNCH; hướng dẫn và nhận diện những nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại nhà xưởng, kho hàng; các nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại cơ sở sản xuất, kho, xưởng; biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong quá trình sản xuất, bảo quản hàng hoá và sử dụng điện; quy trình xử lý khi phát hiện cháy; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng thoát nạn, cứu người và cách báo tin, cung cấp thông tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đồng thời, hướng dẫn các nội dung cần lưu ý đối với doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về công tác kiểm tra an toàn PCCC; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện; bảo đảm phương tiện, thiết bị chữa cháy và lối thoát nạn; chủ động xây dựng, thực tập phương án xử lý các tình huống cháy, nổ phù hợp với đặc thù sản xuất.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh truyền đạt những kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH tại doanh nghiệp.

Qua hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bảo Minh; xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản của người lao động, doanh nghiệp.