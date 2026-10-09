Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân biên giới

Tại các hội nghị, báo cáo viên Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 đã phổ biến những quy định pháp luật thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Trong đó, thông tin những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; đồng thời tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý các nguy cơ xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 - thành phố Đồng Nai phổ biến những quy định pháp luật tại hội nghị. Ảnh: Trương Hiện

Tại hội nghị, các luật sư cũng trực tiếp tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp lý, hướng dẫn người dân cách tiếp cận và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Người dân trao đổi, tìm hiểu các quy định pháp luật tại hội nghị. Ảnh: Trương Hiện

Các luật sư tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp lý cho người dân tại hội nghị. Ảnh: Trương Hiện

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 2 xã biên giới góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng; đồng thời hỗ trợ phòng ngừa các hành vi vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 13 - thành phố Đồng Nai, UBND xã Đăk Ơ, Công ty Luật TNHH Chính Phúc và Cộng sự trao quà cho người dân xã Đăk Ơ. Ảnh: Trương Hiện

Dịp này, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2026), Công ty Luật TNHH Chính Phúc và Cộng sự đã trao tặng 200 phần quà, mỗi xã 100 phần quà cho người dân vùng biên giới xã Thiện Hưng và xã Đăk Ơ, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.