Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc

Đại diện Ban Chỉ đạo Đề án 57 tỉnh trao quà tặng thôn Mỹ Á.

Đại diện Ban Chỉ đạo Đề án 57 tỉnh và lãnh đạo xã Thu Cúc trao quà tặng những người có uy tín tại thôn Mỹ Á.

Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Mỹ Á được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đại diện Ban Chỉ đạo Đề án 57 tỉnh và lãnh đạo xã Thu Cúc trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Mỹ Á.

Thông qua tuyên truyền tập trung và trao đổi trực tiếp, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Các hình thức tuyên truyền được kết hợp tổ chức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hình thức tuyên truyền được kết hợp tổ chức phong phú, phù hợp.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh và xã Thu Cúc đã trao tặng quà cho người có uy tín và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; động viên bà con tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.