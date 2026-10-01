Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc
Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh phối hợp với UBND xã Thu Cúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Nhà văn hóa thôn Mỹ Á.
Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Mỹ Á được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thông qua tuyên truyền tập trung và trao đổi trực tiếp, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh và xã Thu Cúc đã trao tặng quà cho người có uy tín và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; động viên bà con tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-thon-my-a-xa-thu-cuc-262144.htm