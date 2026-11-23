Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt tham dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đội tuyên truyền đã phổ biến nội dung về phòng, chống tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng kết hợp với tiểu phẩm kịch “Hoàn lương” và tiết mục hát múa “Hãy tránh xa ma túy”, nội dung được truyền tải sinh động, gần gũi. Qua đó giúp người dân và học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh với tệ nạn ma túy tại địa phương.

Tiểu phẩm kịch “Hoàn lương” được thể hiện sinh động tại chương trình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Yên; trao học bổng, quà tặng 21 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Yên và 9 em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Yên.

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Yên.

Chương trình góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân nơi biên cương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.