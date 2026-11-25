Hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1371 về phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân khu vực biên giới.

Buổi tuyên truyền thu hút trên 100 người dân và các em học sinh tham gia. Với hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền sinh động, gần gũi, dễ hiểu, các nội dung pháp luật được truyền tải trực quan, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân

Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến, vận động thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Không mua bán, vận chuyển, tàng trữ khí N₂O (khí cười) trái quy định của pháp luật; không tham gia, tiếp tay, tổ chức hoặc môi giới hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; không tin, nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng cùng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tuyên truyền bằng hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi giao lưu trong chương trình

Đây là hoạt động điểm triển khai Đề án 1371 trong Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh năm 2026, góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu và người dân chụp ảnh lưu niệm

Thông qua hoạt động, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới xã Hoành Mô an toàn, ổn định và phát triển.