Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 5.000 học sinh xã Diên Khánh

Sáng 9-11, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Đoàn cơ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và bạo lực trên không gian mạng tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THCS Diên Khánh (xã Diên Khánh) cho hơn 5.000 học sinh.

Báo cáo viên thực hiện nội dung tuyên truyền.

Tại chương trình, các nội dung pháp luật được truyền tải bằng hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trong đó, tập trung hướng dẫn nhận diện các hành vi xâm hại trẻ em, biểu hiện và hậu quả của bạo lực học đường; cảnh báo những nguy cơ từ hành vi bắt nạt, xúc phạm, đe dọa trên không gian mạng. Đồng thời, học sinh được trang bị kỹ năng nhận biết tình huống nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Học sinh Trường THCS Diên Khánh tham gia chương trình.

Thông qua chương trình, học sinh được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, nói không với bạo lực và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm.