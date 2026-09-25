Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách mới về tranh chấp đầu tư quốc tế

Các văn bản được phổ biến gồm: Nghị Quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Nghị quyết số 20/2026/QH16) và Nghị định số 323/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Nghị định số 323/2026/NĐ-CP)

Trong năm 2026, pháp luật về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đã hoàn thiện thêm một bước khi Nghị quyết số 20/2026/QH16 và Nghị định số 323/2026/NĐ-CP được ban hành. Hội nghị triển khai nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 1364/QĐ-TTg Ngày 11/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khi tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2025 - 2030 và thực hiện Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 02/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 20/2026/QH16, Công văn số 7205/BTP-PLQT&GQTCĐTQT ngày 15/9/2026 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2026/QH16 và Nghị định số 323/2026/NĐ-CP.

Cục trưởng Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Bạch Quốc An phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Bạch Quốc An nêu rõ, trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, bên cạnh những tác động tích cực đối với sự phát triển đất nước, chúng ta cũng phải đối mặt với mặt trái của hoạt động này, đó là những rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình thu hút và tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Bên cạnh đó, trong xu thế chung của thế giới, đây cũng là một mặt trái của quá trình lưu chuyển vốn đầu tư và không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia.

Để giải quyết vấn đề này, khuôn khổ pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đã được hình thành từ nhiều năm trước. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, sau đó đến năm 2020 là Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, công tác phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế vẫn còn một số bất cập. Đây cũng là lý do Nghị quyết số 20/2026/QH16 và Nghị định 323/2026/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở các quy định, chủ trương trước đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho công tác này.

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Cục trưởng Bạch Quốc An nhấn mạnh, Hội nghị tập trung vào khuôn khổ pháp lý mới cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, theo đó nhấn mạnh định hướng đẩy mạnh công tác phòng ngừa. Đây sẽ là xương sống quan trọng nhất nhằm giảm thiểu các rủi ro pháp lý cũng như hạn chế việc phát sinh các vụ kiện liên quan đến chính sách điều tiết.

Cục trưởng Bạch Quốc An mong muốn các đại biểu, đặc biệt là đại diện các Bộ, ngành, địa phương, tích cực tương tác, trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt các địa phương đang gặp những sự việc, vấn đề liên quan đến chính sách đầu tư quốc tế hoặc những vướng mắc từ hoạt động đầu tư nước ngoài; đồng thời góp ý kiến để hoàn thiện hơn nữa cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tại Hội nghị các đại biểu nghe giới thiệu những nội dung chính của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; phổ biến Nghị quyết số 20/2026/QH16 và Nghị định 323/2026/NĐ-CP; một số lưu ý về công tác phối hợp trong phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế; lưu ý trong công tác phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Từ thực tiễn công tác, các đại biểu tích cực trao đổi các nội dung liên quan đến cơ chế phối hợp trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, góp phần làm rõ hơn các quy định mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Các ý kiến trao đổi tại Hội nghị cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời nhận diện và hạn chế các rủi ro pháp lý, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.