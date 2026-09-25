Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật

Đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham gia hội nghị có hơn 150 cán bộ hội, hội viên và người khuyết tật đến từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề: chuyển đổi số trong công tác hội; giám sát, đánh giá và lập báo cáo; chính sách trợ giúp người khuyết tật, giáo dục, y tế và an toàn trước thiên tai.

Các chuyên đề giúp đại biểu cập nhật chính sách, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, kết nối dịch vụ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người khuyết tật.

Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho các học viên tham gia hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam quán triệt, triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tập huấn kỹ năng sống cho người khuyết tật.

Dịp này, Ban tổ chức trao 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng cho 1 gia đình người khuyết tật; trao 74 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho học viên là người khuyết tật.