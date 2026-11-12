Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại xã Lũng Nặm

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân xã Lũng Nặm.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó tập trung vào các nội dung như: quy tắc tham gia giao thông an toàn, độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện, quy định về đội mũ bảo hiểm, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm thường gặp.

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; cách kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế lái xe đúng cách và kỹ năng xử lý một số tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn những lưu ý khi di chuyển trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co, địa hình phức tạp, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thông qua hoạt động, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.