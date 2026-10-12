Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Cảng Quy Nhơn

Khu vực Cảng Quy Nhơn hiện có 7 tàu lai dắt của 2 doanh nghiệp trên đang hoạt động với công suất từ 1.000 CV trở lên. Đây là nhóm phương tiện giữ vai trò hỗ trợ tàu thuyền ra vào cảng, thực hiện hoạt động lai dắt trong khu vực luồng hàng hải, đòi hỏi người điều khiển và thuyền viên phải bảo đảm điều kiện chuyên môn, tuân thủ quy trình vận hành và các quy định an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, định biên thuyền viên, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và trang bị cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy.

Các thuyền viên được nhắc nhở kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy móc, hệ thống lái, dây lai và thiết bị an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ; chấp hành phương án điều động, duy trì liên lạc với hoa tiêu và Cảng vụ, chủ động theo dõi thời tiết, dòng chảy để phòng ngừa sự cố.

Thành viên Đội Cảnh sát đường thủy phát tờ rơi cho thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên. Ảnh: Nhật Linh

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy nhấn mạnh yêu cầu không sử dụng rượu, bia, ma túy khi làm nhiệm vụ, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm khả năng xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình lai dắt tàu thuyền tại cảng.

Các thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: Nhật Linh

Dịp này, đơn vị phát tờ rơi, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật và kiểm tra ma túy đối với thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên. Kết quả, tất cả trường hợp được kiểm tra đều âm tính với ma túy.

Hoạt động trên góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và thuyền viên trong chấp hành quy định an toàn, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và luồng hàng hải tại Cảng Quy Nhơn.