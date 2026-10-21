Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Các học viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; thông tin tình hình tai nạn giao thông thời gian qua; các hình ảnh, video về các vụ tai nạn giao thông và phân tích nguyên nhân, hậu quả và những tình huống thường gặp, giúp cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; cách xử lý những tình huống bất ngờ, kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách và phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, nhân viên; xây dựng văn hóa giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.