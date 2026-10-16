Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám giao lưu, trả lời các câu hỏi về pháp luật trật tự, an toàn giao thông

Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu về tình hình tai nạn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Các nội dung tuyên truyền nhấn mạnh việc chấp hành quy định pháp luật, không sử dụng rượu, bia và chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.

Theo số liệu công bố tại chương trình, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 85 người chết và 263 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 161, số người chết giảm 5 và số người bị thương giảm 227.

Đại diện Nhà trường và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trao quà tặng học sinh.

Mặc dù các tiêu chí đều giảm, song tình hình tai nạn giao thông vẫn đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh từ sớm có ý nghĩa thiết thực trong hình thành thói quen và hành vi tham gia giao thông an toàn.