Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông an toàn như: đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn; chuyển làn, chuyển hướng phải có tín hiệu báo trước và bảo đảm an toàn.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi về biển báo giao thông.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tìm hiểu về hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, ý nghĩa và cách nhận biết các biển báo giao thông thường gặp tại khu vực đô thị. Đồng thời, được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; thực hành lái xe trong sa hình.

Học sinh được hướng dẫn và thực hành lái xe trong sa hình.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, có trách nhiệm. Qua đó, phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong công tác giáo dục an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học đường, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.