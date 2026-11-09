Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Trường THCS Tô Hiệu

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Lắng nghe để thấu hiểu - Lên tiếng để được bảo vệ”, học sinh được tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền bất khả xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm; cách nhận diện nguy cơ bị xâm hại từ người quen, người thân và trên không gian mạng. Thông qua trò chơi tương tác, xử lý tình huống, các em được hướng dẫn 5 kỹ năng tự bảo vệ: Nhận biết, từ chối, rời đi, lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ; đồng thời, được giới thiệu Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để liên hệ khi cần hỗ trợ.

Trò chơi tương tác “Đúng hay sai?”.

Học sinh trả lời đúng được tặng quà.

Học sinh tham gia sôi nổi các hoạt động.

Cũng trong dịp này, Công an xã Mai Sơn đã tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.