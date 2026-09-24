QTO - Chiều 24/9, tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thận, xã Triệu Bình, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Bình tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các em học sinh. Thông qua việc theo dõi quá trình xét xử, các em được tìm hiểu về những hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm. Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, biết cách nhận diện, phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật.

Đại diện Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc - Ảnh: LO

Quang cảnh phiên tòa giả định - Ảnh: LO

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, phiên tòa giả định giúp những kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn đối với các em học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 16 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trao tặng 16 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thận - Ảnh: LO

Cùng ngày, tại Phân hiệu 1-Trường mầm non Triệu Bình, Ban tổ chức đã triển khai chương trình Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 với nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi và đón Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa.

Trao quà cho các em học sinh tại Phân hiệu 1-Trường mầm non Triệu Bình - Ảnh: LO

Trao quà cho các em học sinh tại Phân hiệu 1-Trường mầm non Triệu Bình - Ảnh: LO

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập; Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị cũng trao tặng 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ, chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn.