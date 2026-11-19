Buổi tuyên truyền thu hút hơn 100 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, đại diện doanh nghiệp và người lao động hoạt động tại khu vực cảng.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được thông tin về tình hình tội phạm ma túy hiện nay; nhận diện các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt qua đường biển và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời, đại biểu cũng được nghe phổ biến các quy định pháp luật, kỹ năng phát hiện, phòng ngừa và trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy tại khu vực cảng biển.

Đại diện lực lượng chức năng phổ biến tình hình tội phạm ma túy, các phương thức, thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy và biện pháp phòng ngừa tại khu vực cảng biển. Ảnh: Dũng Nhân

Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ giao thương quan trọng, kết nối hoạt động logistics giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, cùng với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải biển, nguy cơ tội phạm lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa để cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy luôn tiềm ẩn.

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn vận chuyển ma túy cho cán bộ, người lao động và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp giữa Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn ma túy xâm nhập qua tuyến cảng biển.