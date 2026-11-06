Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT Chuyên

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cán bộ, giáo viên và 830 học sinh Trường THPT Chuyên.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Chương trình tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, với tình huống 2 học sinh tham gia mua bán, giao nhận thuốc lá có chứa chất ma túy thông qua mạng xã hội. Phiên tòa được tái hiện theo trình tự tố tụng hình sự, gồm các phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận và tuyên án. Thông qua tình huống cụ thể, học sinh được tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi mua bán trái phép chất ma túy, kể cả khi người vi phạm chưa đủ 18 tuổi.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe và đời sống; các phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các loại ma túy, nhất là những chất ma túy được ngụy trang dưới hình thức thuốc lá, sản phẩm tiêu dùng và các hình thức giao dịch qua mạng xã hội.

Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật với sự tham gia của 4 đội thi thông qua các câu hỏi và tình huống liên quan đến pháp luật, học sinh được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao tặng 10 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao tặng 10 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.