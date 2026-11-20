Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an xã thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay; phân tích những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, đời sống gia đình, kinh tế và tình hình an ninh, trật tự; phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, nhất là các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Sơn Lộ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho nhân dân tại các xóm trên địa bàn.

Hướng dẫn người dân nhận biết những dấu hiệu của người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao kỹ năng quản lý, giáo dục con em trong gia đình; chủ động phòng ngừa trước những nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho cơ quan chức năng.

Với nội dung tuyên truyền thiết thực, gần gũi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn cơ sở, các buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, từng bước hướng tới mục tiêu xã hội không ma túy, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.