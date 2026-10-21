Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường và Công an xã Hoằng Thanh đã phổ biến những kiến thức pháp luật thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học tập, sinh hoạt và đời sống hàng ngày.

: Toàn cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS Hoằng Thanh. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện, phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường; những nguy cơ vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phương thức lôi kéo học sinh tham gia các tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi liên quan đến ma túy. Đồng thời, cán bộ tuyên truyền hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mất an toàn.

Trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, học sinh được phổ biến, nhắc nhở về ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông; sử dụng phương tiện đúng quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và không thực hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cùng các đơn vị phối hợp góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm, đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội.