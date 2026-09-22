Tuyên truyền pháp luật về ma túy cho 200 cán bộ, chiến sĩ

Ngày 22/9, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh phối hợp Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 tổ chức phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cho 200 cán bộ, chiến sĩ.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Thành Đạt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh; Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7; Thượng tá Lê Tú, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73.

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Tại phiên tòa giả định, các tình tiết của vụ án được tái hiện trực quan, tập trung làm rõ hành vi rủ rê, góp tiền mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các bị cáo.

Bên cạnh nội dung xét xử giả định, cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) về các tội phạm về ma túy; Nghị định số 163/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 28/2026/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất tại Việt Nam; Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Thành Đạt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên tòa giả định.

Phiên tòa được xây dựng dựa trên nội dung, tình tiết của một vụ án có thật, đồng thời biên tập, mã hóa thông tin cá nhân của những người tham gia tố tụng.

Hình thức tuyên truyền trực quan này góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp cận các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, qua đó chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia trao đổi, thảo luận tại phần hỏi – đáp sau phiên tòa giả định.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thành Đạt đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, vững mạnh.