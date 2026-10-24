Tuyên truyền pháp luật về họ, hụi và phòng ngừa tội phạm sử dụng hung khí

Quang cảnh tại buổi tuyên truyền.

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, ngày 23/10/2026, VKSND khu vực 11, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia tuyên truyền có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11; đại diện UBND xã, Công an xã Nhị Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp cùng hơn 50 lượt người dân địa phương.

Nội dung đầu tiên tập trung vào các quy định pháp luật về họ, hụi, biêu, phường - một hình thức giao dịch khá phổ biến trong đời sống nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu việc tổ chức, tham gia không bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng chí Huỳnh Thanh Huấn, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11, tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu những quy định cơ bản của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi tham gia.

Báo cáo viên đồng thời phân tích những rủi ro về kinh tế, nguy cơ phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương nếu việc tổ chức hụi thiếu minh bạch hoặc có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản.

Người dân được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật trước khi tham gia; bảo đảm sự tự nguyện, công khai, minh bạch; lập và lưu giữ đầy đủ các thỏa thuận, giấy tờ, tài liệu liên quan. Đặc biệt, cần thận trọng trước những lời mời gọi tham gia dây hụi có mức lợi nhuận bất thường, không giao tiền chỉ dựa trên sự tin tưởng mà thiếu tài liệu, căn cứ chứng minh.

Khi xảy ra tranh chấp hoặc phát hiện dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản, người dân cần chủ động thu thập, lưu giữ tài liệu và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Một nội dung khác được người dân quan tâm là quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao và các biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm.

Quang cảnh tại buổi tuyên truyền.

Đồng chí Cao Minh Dương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11, tỉnh Vĩnh Long đã phân tích những nguy cơ, hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ việc sử dụng dao, mã tấu và các vật sắc, nhọn để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống.

Từ những va chạm, tranh chấp hoặc lời nói thiếu kiềm chế, nếu các bên sử dụng hung khí để đe dọa, tấn công nhau thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng, thậm chí xâm phạm đến tính mạng của người khác.

Người dân cũng được phổ biến một số quy định liên quan đến dao có tính sát thương cao theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời được giải thích về trách nhiệm hình sự có thể phát sinh khi sử dụng dao để xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Thông qua những vụ việc, vụ án cụ thể đã được xét xử công khai, báo cáo viên phân tích để người dân nhận diện rõ hơn ranh giới giữa việc sử dụng dao phục vụ lao động, sản xuất, sinh hoạt hợp pháp với hành vi dùng dao làm hung khí để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mang hung khí đi đánh nhau, không tụ tập gây rối, không vì mâu thuẫn nhất thời mà có hành vi nguy hiểm. Các gia đình cũng cần quan tâm quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, nhằm phòng ngừa vi phạm và tội phạm ngay từ cơ sở.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tại khu dân cư, VKSND khu vực 11, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục gắn nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Việc lựa chọn các nội dung gần với đời sống giúp người dân dễ tiếp cận, dễ nhận diện những rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ hoạt động họ, hụi cũng như việc sử dụng hung khí trái pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chấp hành pháp luật và chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.