Tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng ngừa đuối nước cho học sinh Trường THPT số 2 Phù Cát

Tại chương trình, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT) đã phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; phân tích những nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ, đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng tránh các tình huống nguy hiểm khi di chuyển qua sông suối, khu vực ngập nước.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Ảnh: Minh Phúc

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn cách mặc áo phao đúng quy cách, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy và sơ cứu người bị đuối nước, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và xử lý tình huống khẩn cấp.

Dịp này, Đội Cảnh sát đường thủy trao tặng 50 áo phao cho các em học sinh thường xuyên di chuyển bằng phương tiện thủy và sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Tặng áo phao cho các em học sinh thường xuyên di chuyển bằng phương tiện thủy. Ảnh: Minh Phúc

Trong hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ của Đội CSGT đường bộ số 4, các em học sinh được phổ biến những quy tắc giao thông an toàn. Trong đó, tập trung hướng dẫn các kỹ năng như: quan sát, nhường đường, vượt xe, chuyển hướng, phanh khẩn cấp; điều khiển xe trong điều kiện thời tiết xấu, đường hư hỏng; điều khiển xe tại đường cong, đường dốc.

Hướng dẫn học sinh các kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh đó, các em học sinh được hướng dẫn thực hành điều khiển xe trên sa hình, qua đó giúp các em nắm bắt cách thức quan sát, chấp hành biển báo, sử dụng tín hiệu xin đường, kỹ năng chuyển hướng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.