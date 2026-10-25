Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho gần 1.000 học sinh, người dân

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT và nhân dân trên địa bàn.

Đông đảo học sinh và người dân trên địa bàn phường Tây Hồ tham dự chương trình.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, chỉ tính riêng trong 09 tháng đầu năm 2026, toàn địa bàn thành phố đã xảy ra 741 vụ TNGT, làm 489 người chết và 415 người bị thương. Trong đó, các vụ tai nạn liên quan trực tiếp đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm tỷ lệ áp đảo với 525 vụ (chiếm 70,85%), làm chết 357 người (chiếm 73,01%) và bị thương 311 người (chiếm 74,94%).

Đáng chú ý, qua phân tích chuyên sâu dữ liệu TNGT cho thấy, nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy gây tai nạn tập trung chủ yếu ở hai độ tuổi: từ 16 đến 18 tuổi (lứa tuổi học sinh trung học phổ thông) và từ 30 đến 50 tuổi, chiếm tới 73,5% tổng số vụ.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm trên xuất phát từ hành vi vi phạm liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, thói quen chủ quan và thiếu hụt các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn thực tế khi lưu thông trên đường.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền,Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hà Nội đã hệ thống hóa các quy định mới nhất của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các mức xử phạt vi phạm hành chính cũng như chế tài hình sự liên quan.

Bên cạnh việc phổ biến lý thuyết, điểm nhấn của chương trình là phần bồi dưỡng kỹ năng thực hành giao thông an toàn. Lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn người dân và học sinh các kỹ năng quan trọng như: kỹ năng quan sát toàn diện, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, kỹ năng chuyển hướng, quay đầu, vượt xe và xử lý tình huống bất ngờ khi thời tiết xấu.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, Báo cáo viên Phòng CSGT phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, nội dung hướng dẫn nhận diện “điểm mù” của các phương tiện kích thước lớn (xe tải, xe khách), khuyến cáo tuyệt đối không đi sát hông hoặc bám đuôi xe lớn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các em học sinh.

Thông điệp cốt lõi “Đã uống rượu, bia - Không điều khiển phương tiện” và quy định nghiêm cấm giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông cũng được lực lượng Công an nhấn mạnh, yêu cầu các phụ huynh ký cam kết và nâng cao trách nhiệm quản lý con em mình.

Chương trình không chỉ mang lại khối lượng kiến thức pháp luật bổ ích mà còn nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao từ phụ huynh, nhân dân và các em học sinh tham dự.

Chị Trần Thị Thanh Hiên phấn khởi chia sẻ tại chương trình.

Trực tiếp có mặt tại buổi tuyên truyền từ sớm, chị Trần Thị Thanh Hiên phấn khởi chia sẻ: “Tôi thấy chương trình này rất là bổ ích, thiết thực cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là các cháu học sinh. Các cháu nhiều lúc đi ra đường vẫn còn chưa quan sát được kỹ. Vì hầu như các cháu học sinh đều chưa được thi bằng lái xe, chưa được học luật lái xe nên những buổi tuyên truyền trực tiếp như thế này là rất tốt để các cháu nắm được ý thức chung, từ đó tự giác chấp hành để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh".

Đối với nhóm đối tượng trọng tâm là học sinh trung học phổ thông, những người hàng ngày sử dụng xe máy điện, xe gắn máy dưới 50cc đến trường, buổi tuyên truyền đã giải đáp nhiều thắc mắc thực tế.

Em Trần Ánh Dương (học sinh lớp 11D, Trường THPT Phan Chu Trinh) vui vẻ chia sẻ thích thú khi được tham gia chương trình.

Em Trần Ánh Dương (học sinh lớp 11D, Trường THPT Phan Chu Trinh) bày tỏ: “Trước đây, em chủ yếu di chuyển theo thói quen và chưa hiểu rõ hết các quy định pháp luật cũng như nguy cơ tiềm ẩn trên đường. Qua phần chia sẻ trực quan của các cô chú Cảnh sát giao thông hôm nay, em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và nét đẹp văn hóa khi ứng xử giao thông. Em sẽ thay đổi ngay những thói quen chưa tốt và tự giác nhắc nhở các bạn trong lớp cùng chấp hành nghiêm chỉnh".

Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (học sinh lớp 10) cho biết hiểu được nhiều kiến thức pháp luật về an toàn giao thông hơn sau khi tham dự chương trình.

Cùng chung niềm hào hứng, em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (học sinh lớp 10) bộc bạch: “Mới bước vào cấp 3 và bắt đầu tự đi xe đến trường, em còn khá lo lắng khi gặp phải các dòng xe lớn lưu thông trên đường đông đúc. Bài học về 'điểm mù' của xe tải và xe khách hôm nay thực sự rất đắt giá đối với em. Em đã biết cách giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chen lấn hay đi vào góc khuất của xe lớn. Những kỹ năng này giúp em cảm thấy vững tâm và an toàn hơn rất nhiều mỗi khi điều khiển xe".

Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại phường Tây Hồ hứa hẹn sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và kéo giảm TNGT một cách bền vững.

Người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn.