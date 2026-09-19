Tuyên truyền pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động

Quang cảnh Hội nghị.

Mới đây, VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Vân Đồn và Công an đặc khu Vân Đồn tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, đối thoại với các đơn vị sử dụng lao động về việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của ba cơ quan cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Hùng, Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đồng chí Đinh Quốc Hùng, Viện trưởng VKSND khu vực 3 tuyên truyền tại hội nghị.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị quyết số 205/2025/QH15; những trường hợp VKSND được thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích công tại địa phương.

Theo lãnh đạo VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng hoặc nợ BHXH kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là khi giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp và hưu trí.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và lợi ích công.

Doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại phần đối thoại, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã trao đổi những vấn đề liên quan đến trách nhiệm tham gia, đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Các ý kiến, khó khăn, vướng mắc được đại diện cơ quan chức năng hướng dẫn, giải đáp trên cơ sở quy định của pháp luật.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động; tăng cường phối hợp trong bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào thực tiễn.