Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên

Sự kiện thu hút hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Phát biểu khai mạc, Đại tá Doãn Ngọc Triết - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển và ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ.

Đại tá Doãn Ngọc Triết mong muốn sinh viên tích cực tìm hiểu pháp luật về biển, đảo; chủ động phòng, chống ma túy; nói không với bạo lực học đường và trở thành hạt nhân lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Đại tá Doãn Ngọc Triết - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà lưu niệm tặng Trường Đại học Quảng Nam.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giới thiệu những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông; cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung trọng tâm của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Chương trình cũng lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy và bạo lực học đường, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và sinh viên tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật mang chủ đề “Việt Nam - Đất nước nhìn từ biển”, được tạo nên từ những cuốn sách về lịch sử, văn hóa, pháp luật và biển, đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, sinh viên hào hứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biển, đảo trên fanpage “Pháp luật Vùng 2”. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các sinh viên có kết quả xuất sắc nhất.