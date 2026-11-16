Học sinh hào hứng chia sẻ tình huống với cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh - Ảnh: T.P

Tại chương trình, hơn 200 học sinh đã được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phổ biến nhiều thông tin bổ ích liên quan đến Luật Trẻ em, những điều trẻ em được quyền làm.

Bằng hình thức giao lưu, hỏi đáp hóm hỉnh và sát với thực tế, chương trình mang lại không khí vui tươi, sôi nổi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động và dễ hiểu.

Chương trình tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thiếu nhi tại Trường tiểu học Lê Thế Tiết, xã Nam Cửa Việt - Ảnh: T.P

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị cho các em những kỹ năng nhận diện tình huống nguy hiểm, biết cách tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giúp học sinh thêm tự tin, sống có trách nhiệm và vững vàng trên hành trình trưởng thành.