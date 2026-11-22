Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chủ trì hoạt động.

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu phát biểu tại chương trình.

Nội dung tuyên truyền gồm: Luật Biên phòng Việt Nam, pháp luật về biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, đối ngoại biên phòng, ma túy và an toàn trên không gian mạng…

Quang cảnh chương trình.

Nội dung tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hoá.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu nhấn mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân khu vực biên giới mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, là một bước nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”; đồng thời, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Quân đội, tổ chức Công đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt, việc hiểu luật, sống và làm việc theo pháp luật chính là “Lá chắn” vững chắc nhất để bảo vệ biên cương, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.

Trao quà tặng gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao 130 suất quà tặng 100 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Yên, 21 em học sinh vượt khó học giỏi của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, 9 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” và "Con nuôi đồn biên phòng". Tổng trị giá quà tặng là 165 triệu đồng.