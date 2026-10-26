Tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại xã Thái Bình

Người dân tích cực tham gia trả lời câu hỏi tại phần thi tìm hiểu pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại hội nghị. Nội dung tập trung vào các quy định liên quan đến đời sống người dân như: Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Dân số, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người dân cũng được tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp trong đời sống và sinh hoạt tại cơ sở.

Điểm nhấn của hội nghị là phần thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Cách tổ chức giao lưu trực tiếp giúp người dân chủ động tham gia, tiếp thu kiến thức pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ. Những người trả lời đúng được trao quà trực tiếp tại chương trình, góp phần tạo không khí sôi nổi và khuyến khích người dân tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức tại 4 thôn Bình Ca, Phú Thịnh, Thống Nhất và Tân Rạp trong hai ngày 26 và 27-10.