Tuyên truyền pháp luật từ những việc cụ thể

Cuộc trò chuyện giữa cán bộ Ban CHQS xã với gia đình về chủ đề Luật Nghĩa vụ quân sự; quyền lợi, nghĩa vụ của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự diễn ra vui vẻ và thân mật. Ông Hùng phấn khởi: “Được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền, giải thích, gia đình tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm động viên con em thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những điều còn băn khoăn cũng được giải đáp tận tình nên gia đình rất yên tâm”.

Cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã Tràng Xá tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tâm tư của thanh niên tại xóm Liên Minh.

Thái Nguyên có địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân còn khác nhau. Trong triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027", LLVT tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm thiết thực trong phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, như: Tổ chức hội thi, tọa đàm, phiên tòa giả định, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền pháp luật; xây dựng chương trình tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí và các trang, nhóm mạng xã hội như “ATK Thủ đô gió ngàn”, “Đệ Nhất danh trà”; tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tài liệu hỏi-đáp pháp luật, tờ rơi, cẩm nang pháp luật đến tận tay người dân. Lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động an sinh xã hội (tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân...).

Theo đó, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức 80 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và 212.584 lượt học sinh, sinh viên.

Đại tá Phan Quyết Thắng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục ưu tiên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và gắn tuyên truyền pháp luật với công tác dân vận: hành quân dã ngoại, giúp dân xây dựng nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách... để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt các quy định mà phải tiến đến mục tiêu: Giúp người dân hiểu, tự giác chấp hành và vận dụng pháp luật vào cuộc sống”.