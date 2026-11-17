Các đại biểu tham dự tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN thành phố tổ chức truyền thông với chủ đề “Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiên phong thực hiện pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì sự phát triển bền vững”. Nội dung tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm đáng chú ý là hoạt động truyền thông được tổ chức thông qua các tình huống thực tế và câu hỏi giao lưu, giúp người dân dễ tiếp cận, nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống gia đình và cộng đồng. Các vấn đề như ép con kết hôn khi chưa đủ tuổi; kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời; bạo lực gia đình, kiểm soát tài chính, phân biệt đối xử giữa con trai và con gái trong học tập; quan niệm việc nhà và chăm sóc con cái chỉ là trách nhiệm của phụ nữ… được đưa ra trao đổi, thảo luận. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng gia đình bình đẳng, không bạo lực.

Chương trình tổ chức giao lưu “Chuyện bản làng mình”.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật, chương trình tổ chức giao lưu “Chuyện bản làng mình”, tạo không gian để người dân chia sẻ về những giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn, phát huy như tiếng nói, trang phục, dân ca, nhạc cụ, nghề truyền thống, phong tục tốt đẹp và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là ra mắt mô hình “Cây nêu lời hứa – Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc”. Tại buổi ra mắt, các đại biểu, thành viên Tổ điều hành và người dân cùng viết, gắn những lời hứa lên cây nêu, thể hiện quyết tâm thực hiện các nội dung cụ thể như chấp hành pháp luật, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không bạo lực gia đình; xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc; quan tâm việc học của con trẻ; gìn giữ tiếng nói, trang phục, dân ca và các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu và người dân gắn những lời hứa lên cây nêu, thể hiện quyết tâm thực hiện các nội dung tuyên truyền, chấp hành pháp luật.

Các đại biểu bắt tay thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mô hình.

Dịp này, Hội LHPN thành phố công bố quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình tại xã Phước Năng, gồm đại diện chính quyền, Hội LHPN, Công an, y tế, trường học, Đoàn Thanh niên, cán bộ thôn và người có uy tín trong cộng đồng. Tổ điều hành có nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; đồng thời theo dõi, động viên và kết nối hỗ trợ người dân thực hiện những nội dung đã tự nguyện cam kết.

Các đại biểu và người dân chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đặng Thị Bảo Trinh cho biết: Thông qua mô hình, Hội LHPN thành phố hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân, vai trò nòng cốt của phụ nữ và sự phối hợp của các lực lượng tại cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bình đẳng giới và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần loại bỏ những định kiến, tập quán không còn phù hợp, giữ gìn các giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tiến bộ và phát triển bền vững.