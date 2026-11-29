Về xã vùng cao biên giới Sìn Suối Hồ, ngút ngàn tầm mắt là màu xanh của nương chè, nương ngô, những khu vườn trồng dong riềng... Đằng sau sự đổi thay của diện mạo nông thôn mới nơi biên cương là hành trình đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.

Đằng sau sự đổi thay của diện mạo nông thôn mới nơi biên cương là hành trình đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.

Sìn Suối Hồ có 5 dân tộc anh em (Mông, Thái, Giáy, Dao, Kinh) với hơn 3.000 hộ, trên 16.400 nhân khẩu cùng chung sống rải rác ở 18 thôn bản, trong đó 17 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện tiếp cận thông tin từng đặt ra không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Lý Vần Tờ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sìn Suối Hồ.

Ông Lý Vần Tờ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sìn Suối Hồ, cho biết: Chính quyền xã và Mặt trận đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua các buổi họp bản, hệ thống truyền thanh, Fanpage của xã và các nhóm Zalo cộng đồng, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân.

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho Sìn Suối Hồ. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang chè, chuối, khoai, sắn…, địa phương còn tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa. Nhờ các chính sách hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia cùng sức mạnh đại đoàn kết, xã đã hỗ trợ xóa bỏ gần 1.000 căn nhà tạm, hoàn thiện hạ tầng, giúp bà con an cư và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, người dân từng bước hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Cùng với sự gương mẫu, tận tình giải thích, hướng dẫn của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhận thức và sự đồng thuận trong cộng đồng ngày càng được củng cố, tạo nền tảng để người dân chung sức xây dựng bản làng.

Tại bản Mấn với 262 hộ và 1.231 nhân khẩu, hiệu quả tuyên truyền pháp luật và vận động xây dựng nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét trong từng nếp sinh hoạt hằng ngày.

Ông Vàng Văn Điện, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Mấn.

Ông Vàng Văn Điện, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Mấn, chia sẻ: Địa bàn bản rộng, nhiều hộ sống rải rác xa trung tâm. Cán bộ bản phải linh hoạt dùng loa cầm tay, nhóm Zalo và trực tiếp đến tận nhà vận động. Nhiều quy định pháp luật và nếp sống văn minh nông thôn mới được giải thích bằng tiếng Thái, tiếng Mông cho người cao tuổi dễ tiếp cận và nắm bắt thông tin.

Nhiều quy định pháp luật và nếp sống văn minh nông thôn mới được giải thích bằng tiếng Thái, tiếng Mông cho người cao tuổi dễ tiếp cận và nắm bắt thông tin.

“Có những đợt vận động người dân tham gia khám sức khỏe sàng lọc hoặc giữ vệ sinh môi trường, tôi cùng cán bộ bản kiên trì vận động 5-6 lần, tới khi bà con hiểu ra ý nghĩa mới tự giác hưởng ứng. Công tác hòa giải cơ sở cũng được chúng tôi chú trọng, kịp thời hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm”, ông Điện kể.

Chị Lìu Thị Điệp - người dân bản Mấn hồ hởi cho biết, gia đình chị trồng ngô, lúa, khoai sắn cho thu nhập ổn định. Chị thường xuyên dự họp bản nghe cán bộ phổ biến về phòng, chống ma túy, phòng, chống tảo hôn, vệ sinh môi trường và gần đây nhất là nghe về cách chăm sóc con cái tuổi dậy thì... Các ví dụ thực tế giúp chị biết cách bảo vệ con em trước nguy cơ tệ nạn.

Chị Lìu Thị Điệp - người dân bản Mấn.

Ngoài việc tham gia các buổi họp bản, gia đình chị còn chủ động theo dõi thông tin trên truyền hình và các nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định tại địa phương.

Sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần chủ động vươn lên của người dân đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực tại Sìn Suối Hồ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển bền vững.

Sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần chủ động vươn lên của người dân đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực tại Sìn Suối Hồ.

Sinh ra và lớn lên tại bản Mấn, ông Đèo Văn Siện bồi hồi nhớ lại tuổi thơ gian khó khi bố mẹ nuôi con chỉ bằng củ đao, củ sắn. Nhờ tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm chỉ làm ăn và biết cách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đã phát triển trang trại chăn nuôi trâu, lợn quy mô lớn, vươn lên trở thành hộ khá giả.

Ông Đèo Văn Siện, người dân bản Mấn: "Bản mình hoàn toàn không có trộm cắp nữa, nhiều gia đình có camera, thoải mái ngủ yên đến sáng".

Điều khiến ông Siện tự hào nhất bây giờ là bản làng luôn duy trì sự bình yên, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Người dân yên tâm "ngủ ngon tới sáng" vì không còn tình trạng trộm cắp. Nhiều hộ gia đình chủ động lắp đặt camera an ninh, góp phần hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Sau sáp nhập bản, ông Điện mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ xây nhà văn hóa mới rộng rãi hơn, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, cộng đồng của người dân.

Với sự sâu sát của Mặt trận xã, tinh thần tận tụy của cán bộ bản, và sự chuyển biến nhận thức của người dân, Sìn Suối Hồ đang khẳng định sức sống mới nơi biên ải.

Khi tri thức pháp luật đi vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, các chủ trương, chính sách không chỉ góp phần giữ bình yên biên giới mà còn là ‘bệ phóng’ vững chắc giúp xã vùng cao còn nhiều khó khăn có những bứt phá mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới.