Tuyên truyền pháp luật, tặng quà người dân xã Tân Tiến
Sáng 25/11, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Tiến tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và tặng quà người dân. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 của tỉnh.
Tại hội nghị, báo cáo viên Hội Luật gia tỉnh phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là những quy định pháp luật gắn với quyền, lợi ích và đời sống hằng ngày của người dân. Bên cạnh đó, các luật gia và luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh trực tiếp tư vấn, giải đáp miễn phí những vướng mắc pháp lý của người dân.
Dịp này, Ban tổ chức trao 25 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Luật gia tỉnh Cà Mau còn trao tặng sách pháp luật cho các ấp, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu pháp luật tại cơ sở.
Thông qua các hoạt động, Hội Luật gia tỉnh góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong khuôn khổ các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tuyen-truyen-phap-luat-tang-qua-nguoi-dan-xa-tan-tien-a134685.html