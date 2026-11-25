Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Tân Tiến.

Tại hội nghị, báo cáo viên Hội Luật gia tỉnh phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là những quy định pháp luật gắn với quyền, lợi ích và đời sống hằng ngày của người dân. Bên cạnh đó, các luật gia và luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh trực tiếp tư vấn, giải đáp miễn phí những vướng mắc pháp lý của người dân.

Luật gia Dương Thành Công, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cà Mau, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức trao 25 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Luật gia tỉnh Cà Mau còn trao tặng sách pháp luật cho các ấp, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu pháp luật tại cơ sở.

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau trao tặng sách pháp luật cho đại diện các ấp và quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Tiến.

Thông qua các hoạt động, Hội Luật gia tỉnh góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong khuôn khổ các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027./.