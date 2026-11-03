Tuyên truyền pháp luật tại xã Quảng Uyên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến người dân xóm Đà Vỹ, xã Quảng Uyên.

Tại hội nghị, 100 người dân trên địa bàn xóm được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân; Luật Đất đai và một số văn bản hướng dẫn thi hành; tư vấn pháp luật miễn phí, trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận kiến nghị của người dân trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh và chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ngay từ cơ sở.