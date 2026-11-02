Tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt

Thượng úy Lê Văn Ba, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 tuyền truyền pháp luật tới các học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt. Ảnh: PL

Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt trường cho biết, việc trang bị cho các em học sinh kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, kêu cứu và tìm kiếm sự giúp đỡ là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong công tác giáo dục học sinh hiện nay. Do đó, nhà trường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ, với chủ đề: Giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em”.

Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1 tuyền truyền pháp luật tới các học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt. Ảnh: PL

Các giảng viên là những chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã truyền cảm hứng cho các em học sinh qua phong cách gần gũi, hóm hỉnh nhưng rất chuyên nghiệp và bản lĩnh. các báo cáo viên đã biến những kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn khô khan thành những câu chuyện sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được học và trang bị những nhóm kỹ năng quan trọng, như: Nhận diện nguy cơ, ranh giới giữa sự quan tâm chuẩn mực và các hành vi xâm hại; những thủ đoạn tinh vi của tội phạm bắt cóc như giả danh người quen, dùng bánh kẹo/đồ chơi để dụ dỗ, nhờ giúp đỡ…; nguy cơ bị đánh hội đồng; kỹ năng ứng phó với quy tắc "5 không" khi tiếp xúc với người lạ; các tư thế phòng thủ, thoát hiểm cơ bản khi bị khống chế hoặc kéo đi, xử lý khi bị đánh hội đồng; kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp, như nhanh trí hô hoán, gây sự chú ý ở nơi đông người và cách liên lạc khẩn cấp tới các tổng đài bảo vệ trẻ em, lực lượng Công an hoặc người thân.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hướng dẫn các em học sinh cách ứng phó với những tình huống đặt ra tại buổi tập huấn. Ảnh: VB

Điểm nhấn thu hút nhất của chương trình chính là phần giao lưu tương tác và thực hành tình huống trực tiếp trên sân trường. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Thượng úy Lê Văn Ba, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4; Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, các em học sinh đã trực tiếp tham gia xử lý những tình huống giả định, như: Bị người lạ bám theo cổng trường, bị nắm tay kéo đi, hoặc nhận quà từ người không quen biết; tình huống bị đánh hội đồng...

Sự kết hợp giữa lý thuyết sinh động và thực hành thực tế giúp các em học sinh hình thành phản xạ tự vệ tự nhiên, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống.

Các em học sinh tích cực tham gia giao lưu hỏi - đáp tìm hiểu pháp luật với các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động. Ảnh: VB

Chương trình tuyên truyền pháp luật ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Liệt góp phần lan tỏa thông điệp: "Hãy chung tay xây dựng môi trường an toàn, hạnh phúc cho trẻ em - Mỗi học sinh là một em nhỏ thông thái, biết tự bảo vệ mình và bạn bè", góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; giúp học sinh tự tin, chủ động bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè khi cần thiết.