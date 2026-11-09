Tuyên truyền pháp luật tại cửa khẩu

Tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới của tỉnh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người, phương tiện qua lại. Cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, công tác phổ biến pháp luật luôn được lực lượng chức năng hai bên quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia; phát gần 3.000 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho Nhân dân hai nước.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tuyên truyền pháp luật cho hành khách qua lại cửa khẩu

Trước mỗi đợt ra quân tuyên truyền, lực lượng hai bên trao đổi, thống nhất nội dung tập trung vào quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc, văn kiện pháp lý về quản lý biên giới và quy định thủ tục thông quan. Cách thức phổ biến không chỉ dừng ở việc phát tài liệu mà cán bộ hai bên còn trực tiếp bám nắm địa bàn, gặp gỡ hành khách để giải đáp thắc mắc ngay trong quá trình làm thủ tục.

Anh Võ Quang Triều, lái xe đường dài trú tại tỉnh Gia Lai cho biết: Được cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn cặn kẽ, tôi nắm rõ hơn các quy định. Điều này giúp tôi chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục và tuân thủ đúng pháp luật hai nước.

Hoạt động tuyên truyền còn hướng tới những cư dân biên giới, tiểu thương thường xuyên tham gia giao thương tại khu vực cửa khẩu. Chị Tằng Cẩn Điềm, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Tôi buôn bán, giao dịch tại khu vực biên giới nên thường xuyên phải tìm hiểu các quy định pháp luật. Cán bộ biên phòng tuyên truyền rất dễ hiểu, những nội dung cần lưu ý đều được hướng dẫn cụ thể giúp chúng tôi chủ động chấp hành và yên tâm hơn khi kinh doanh tại đây.

Từ những nội dung thiết thực, sát với hoạt động hằng ngày, công tác tuyên truyền pháp luật đã làm thay đổi tích cực nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Mỗi lần phối hợp tuyên truyền pháp luật cũng là cơ hội để lực lượng chức năng hai bên trao đổi thông tin, thống nhất cách xử lý các vấn đề phát sinh, phục vụ tốt hơn công tác quản lý cửa khẩu.

Thiếu tá Đồng Đình Yên, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho biết: Mục đích của công tác phối hợp là giúp hành khách, cư dân hiểu rõ các quy định pháp luật của cả hai bên. Từ nhận thức đúng, người dân sẽ tự giác chấp hành, thể hiện sự tôn trọng pháp luật khi tham gia hoạt động qua lại biên giới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng hai bên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sự chủ động trong phối hợp tuyên truyền pháp luật tại cửa khẩu là một điểm sáng trong công tác đối ngoại biên phòng. Những kết quả đạt được tiếp tục góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng môi trường cửa khẩu an toàn, ổn định để phục vụ giao thương và phát triển kinh tế địa phương.