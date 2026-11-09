Tuyên truyền pháp luật qua sân khấu hóa cho 1.700 học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Chương trình được tổ chức tại Trường THCS Ngô Văn Sở, đồng thời kết hợp trực tuyến tại phân hiệu trường Bản Phiệt.

Học sinh biểu diễn tiểu phẩm “Đừng biến bạo lực học đường thành trò giải trí!”.

Tại chương trình, các em học sinh được xem tiểu phẩm “Đừng biến bạo lực học đường thành trò giải trí!” do học sinh nhà trường biểu diễn. Với những tình huống gần gũi, tiểu phẩm tái hiện câu chuyện một học sinh bị bắt nạt, trong khi một số bạn không can ngăn, đứng xem, cổ vũ, quay video để đăng tải lên mạng xã hội. Qua sự việc, các nhân vật được giáo viên và cán bộ công an phân tích, giúp nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, kể cả người cổ vũ, quay phim, phát tán video bạo lực.

Tiểu phẩm gửi gắm thông điệp: Không bạo lực học đường, không quay, không cổ vũ, không phát tán video bạo lực. Khi chứng kiến sự việc cần chủ động bảo vệ người bị hại và báo cho thầy cô, người lớn để được hỗ trợ. Qua đó, nâng cao ý thức tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của người khác và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia giao lưu, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật với các nội dung thiết thực về phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội văn minh, phòng tránh thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện.