Tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan phối hợp cùng Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh Trường THPT Hưng Hóa.

Hội đồng xét xử và thư ký tại phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống tội phạm gây rối trật tự công cộng tại Trường THPT Hưng Hóa. Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật đã được xét xử tại Tòa án nhân dân khu vực, tập trung vào những hành vi gây rối trật tự công cộng. Việc lựa chọn nội dung này hướng đến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa những hành vi vi phạm dễ phát sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Thông qua diễn biến phiên tòa, các em được tiếp cận quy trình tố tụng hình sự một cách sinh động, trực quan. Những nội dung pháp luật được chuyển tải qua tình huống cụ thể và việc tái hiện hoạt động xét xử, giúp học sinh dễ theo dõi, ghi nhớ, đồng thời liên hệ với những vấn đề có thể gặp trong cuộc sống.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ hậu quả pháp lý của các hành vi tụ tập gây mất an ninh, trật tự, sử dụng vũ lực và vi phạm quy định pháp luật tại nơi công cộng. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn ranh giới giữa sự bốc đồng, thiếu kiềm chế với hành vi vi phạm pháp luật hình sự; nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh phiên tòa giả định do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tại Trường THPT Hưng Hóa, sáng 2/11. Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ

Từ những tình huống được tái hiện, phiên tòa cũng chuyển tải bài học về việc cân nhắc hậu quả trước khi hành động, kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn. Sự thiếu suy nghĩ trong một thời điểm có thể kéo theo hậu quả đối với bản thân, gia đình và những người xung quanh. Vì vậy, hiểu biết pháp luật là cơ sở để mỗi học sinh chủ động điều chỉnh hành vi, tránh tham gia hoặc bị lôi kéo vào những hoạt động vi phạm.

Việc đưa vụ án thực tế vào chương trình tuyên truyền góp phần gắn kiến thức pháp luật với đời sống học đường. Qua theo dõi phiên tòa, học sinh có thêm góc nhìn về trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, cũng như sự cần thiết của việc tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày.

Toàn cảnh phiên tòa giả định do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tại Trường THPT Hưng Hóa, sáng 2/11. Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường. Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, lực lượng công an và nhà trường góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa nội dung tuyên truyền đến học sinh bằng phương thức gần gũi, dễ tiếp cận.

Thông qua phiên tòa giả định, chương trình góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng; phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên, học sinh và lan tỏa thông điệp "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".