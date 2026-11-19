Hai vụ án được đưa ra xét xử gồm: Bị cáo N.Q.V. (SN 2005, trú tại xã Vân Nham) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; bị cáo C.T.H. (SN 1961, trú tại xã Vân Nham) bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử TAND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn khai mạc phiên tòa xét xử lưu động.

Theo nội dung vụ án thứ nhất, khoảng 22h ngày 10/2/2026, tại đường nội bộ bến xe Hữu Lũng, thuộc thôn Sẩy, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, N.Q.V. điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, chở theo 2 người khi chưa có giấy phép lái xe.

Trong quá trình chuyển hướng sang trái để nhập vào quốc lộ 1, V. không bật tín hiệu báo hướng rẽ, đồng thời quay mặt về phía sau quan sát, không chú ý phía trước, dẫn đến va chạm với xe mô tô đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 140%, gây thiệt hại tài sản 2,8 triệu đồng.

Đối với vụ án thứ hai, khoảng 20h30’ ngày 9/9/2026, tại Km28+700 đường tỉnh 242, thuộc thôn Đập, xã Vân Nham, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện 2 người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Trong lúc Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, C.T.H. đã đề nghị lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Sau đó, H. có lời lẽ to tiếng, thách thức, chửi bới, đồng thời dùng tay túm cổ áo, đẩy vào ngực một cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm cản trở Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Tại các phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả gây ra cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và quy định của pháp luật.

Đông đảo nhân dân địa phương đến theo dõi phiên tòa xét xử lưu động.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo N.Q.V. 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; bị cáo C.T.H. 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, thông qua phần luận tội, các Kiểm sát viên đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định về giấy phép lái xe, điều kiện an toàn của phương tiện, quy tắc chuyển hướng và các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm tôn trọng, chấp hành yêu cầu hợp pháp của người thi hành công vụ; cảnh báo hậu quả pháp lý đối với các hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức xét xử lưu động tại địa phương không chỉ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp theo dõi hoạt động xét xử, nhận thức rõ hậu quả của các hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục gắn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.