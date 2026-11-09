Tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương”, với các nội dung tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

: Chương trình tiết học biên cương tại trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn

Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, cán bộ Biên phòng giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và nhận diện những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Cùng dịp này, các đơn vị đã phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn tổ chức tuần tra, nắm tình hình địa bàn; duy trì hiệu quả các mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tố giác tội phạm”, “Thôn, buôn không có ma túy, tệ nạn”, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng tuần tra nắm tình hình trên địa bàn xã Buôn Đôn.

Tại phường Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Trường Tiểu học Âu Cơ tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường, thu hút 750 học sinh tham gia.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đơn vị phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường tại Trường Tiểu học Âu Cơ.

Đồng thời, hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân, không nhận đồ vật, thức ăn, nước uống không rõ nguồn gốc từ người lạ và kịp thời thông báo cho thầy cô giáo, gia đình khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đơn vị BĐBP tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân và học sinh; góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, chung tay xây dựng địa bàn biên giới an toàn, không ma túy.