Tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh Hưng Yên

Chương trình tuyên truyền pháp luật điểm cấp Bộ tại Trường THCS Nghĩa Trụ (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Công an Tỉnh Hưng Yên

Ngày 9/11, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Công tác chính trị, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật điểm cấp Bộ tại Trường THCS Nghĩa Trụ (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Các đại biểu trao quà, học bổng tặng các học sinh Trường THCS Nghĩa Trụ.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và đào tạo); Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Phúc Hiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Trụ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Nghĩa Trụ.

Chương trình được triển khai với các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giữa phổ biến kiến thức pháp luật, giao lưu, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế, chương trình tập trung vào hai chuyên đề trọng tâm: phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thông qua những tình huống gần gũi với đời sống học đường, các báo cáo viên giúp học sinh nhận diện các biểu hiện, hành vi bạo lực, xâm hại; phân biệt những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân, giải quyết mâu thuẫn và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm.

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Điểm nhấn của chương trình là phương pháp truyền tải kiến thức thông qua giao lưu, tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi và giải đáp những vấn đề học sinh quan tâm. Qua đó, các em không chỉ được tiếp cận những quy định pháp luật mà còn có cơ hội thực hành kỹ năng ứng xử, nhận biết nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp, góp phần hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong môi trường học đường.

Tại chương trình, các đơn vị, nhà tài trợ trao 10 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.