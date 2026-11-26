Cán bộ tổ công tác phát tờ rơi, phổ biến pháp luật cho thuyền viên tàu cá tại Cảng cá Sông Đốc.

Tổ công tác đã trực tiếp xuống từng tàu cá neo đậu để gặp gỡ, phổ biến cho ngư dân những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống ma tuý; tác hại của các chất ma tuý và nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng liên quan đến ma tuý.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cảnh báo nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động khai thác, vận chuyển thuỷ sản trên biển để mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Qua trao đổi, tổ công tác vận động bà con ngư dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tham gia hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Cán bộ tuyên truyền trực tiếp gặp gỡ, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU và phòng, chống ma tuý trên biển.

Song song với nội dung phòng, chống ma tuý, lực lượng chức năng cũng phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và tuân thủ nghiêm ranh giới vùng biển được phép hoạt động.

Lực lượng chức năng trao tặng cờ Tổ quốc và tài liệu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Dịp này, Ban tổ chức đã cấp phát 500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho các chủ tàu, ngư dân.

Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển, mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm sản xuất, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.