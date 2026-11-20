Là lực lượng trực tiếp bám nắm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang luôn xác định tuyên truyền pháp luật cần xuất phát từ thực tiễn cuộc sống của người dân, lựa chọn những vấn đề thiết thực để giải thích, hướng dẫn, giúp bà con hiểu rõ lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Theo Trung tá Nguyễn Huy Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thàng Tín, điều quan trọng là phải kiên trì vận động, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, nơi nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Khi hiểu rõ quy định, nhận biết được những nguy cơ và hậu quả của hành vi vi phạm, bà con sẽ chủ động hơn trong chấp hành pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng BĐBP.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tuyên Quang phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân tại chợ phiên xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang.

Trong đợt công tác dân vận được tổ chức mới đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động. Tại gia đình chị Hoàng Thị Ca ở thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín, bộ đội kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết những nguy cơ, hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày. Các nội dung về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người và chấp hành quy định khi đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới được truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế. Qua đó góp phần giúp các thành viên trong gia đình chị Ca nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Các buổi tuyên truyền tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của đồng bào như: Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống ma túy và mua bán người... Tại các điểm tuyên truyền, bộ đội lựa chọn những nội dung trọng tâm, linh hoạt giải thích bằng tiếng phổ thông và tiếng của đồng bào để bà con dễ hiểu, dễ nhớ; kết hợp trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Đồng chí Lù Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Việc BĐBP chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đã giúp người dân có thêm kiến thức pháp luật, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các nội dung tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời, bộ đội gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật với vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp”.

Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục duy trì 536 tổ an ninh tự quản, với gần 1.740 thành viên; 856 hộ gia đình và 107 tập thể tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Các mô hình tự quản đã góp phần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đại tá Đào Hồng Hà, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Để đạt hiệu quả thiết thực, các đồn biên phòng đã đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận; tăng cường đối thoại, giải đáp thắc mắc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương. Qua đó xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới”.