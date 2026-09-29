Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh

Tại chương trình, Công an xã triển khai chiến dịch truyền thông với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” năm 2026. Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được phân tích nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường; nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng tình bạn đẹp, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phổ biến các quy định của Luật Trẻ em, quyền tham gia của trẻ em và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.