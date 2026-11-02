Tuyên truyền pháp luật học đường qua phiên tòa giả định tại xã Thượng Phúc

Chương trình tập trung vào chủ đề thiết thực: “Hệ lụy và trách nhiệm pháp lý của người chưa thành niên trong tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tuyên truyền pháp luật về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và phòng, chống bạo lực học đường”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã Thượng Phúc, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và Ban Giám hiệu nhà trường.

Quang cảnh phiên toà giả định. Ảnh: Diệu Hương

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa. Tình huống pháp lý được chọn lọc thực tế, xoay quanh hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do người chưa thành niên thực hiện. Quy trình xét xử được tái hiện nghiêm trang, bài bản, bám sát từng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Thông qua các vai diễn hóa thân từ Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa đến bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các em học sinh đã được trực tiếp theo dõi một vụ án sát với đời thực. Những tình tiết cụ thể giúp các em hiểu rõ: Mọi hành vi lệch chuẩn đều phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh, dù người thực hiện ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Phiên tòa đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm: Sự tò mò, thiếu hiểu biết, tâm lý muốn thể hiện bản thân hay bị bẫy lôi kéo từ đối tượng xấu. Qua đó truyền tải thông điệp: Chỉ một phút thiếu suy nghĩ hay tiếp tay cho ma túy cũng đủ để khép lại tương lai và để lại nỗi đau cho gia đình.

Bên cạnh không gian xét xử giả định, Ban tổ chức lồng ghép chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy,thuốc lá điện tử và công tác phòng, chống bạo lực học đường. Các báo cáo viên đã cung cấp kiến thức khoa học về tác hại của chất độc hại trong thuốc lá điện tử đối với sự phát triển trí não, thể chất của lứa tuổi học sinh, đồng thời bóc gỡ các thủ đoạn dụ dỗ tinh vi.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Diệu Hương

Về phòng chống bạo lực học đường, học sinh được hướng dẫn nhận diện các hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và bắt nạt trên không gian mạng; rèn luyện kỹ năng kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và mạnh dạn thông báo cho thầy cô, gia đình khi phát hiện nguy cơ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thượng Phúc Lê Thị Thùy cho biết, công tác giáo dục, bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ tệ nạn xã hội và bạo lực học đường luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và các đoàn thể địa phương. Thông qua phiên tòa giả định, xã Thượng Phúc mong muốn mang đến một phương pháp tiếp cận pháp luật mới mẻ, dễ hiểu, giúp các em học sinh không chỉ hiểu luật mà còn sống và làm việc theo pháp luật.

"Mỗi đoàn viên, học sinh hãy chủ động trang bị cho mình bản lĩnh, kỹ năng sống, kiên quyết từ bỏ các hành vi lệch chuẩn và trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm trong nhà trường cũng như tại cộng đồng" - đồng chí Lê Thị Thuỳ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thượng Phúc Lê Thị Thùy phát biểu. Ảnh: Diệu Hương

Việc tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THCS Dương Trực Nguyên là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của xã Thượng Phúc. Thay cho những bài lý thuyết khô khan, hình thức truyền thông trực quan, gần gũi đã chạm đến cảm xúc, giúp các quy định pháp luật thấm sâu vào nhận thức của lứa tuổi học đường.

Chương trình góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa; hướng tới mục tiêu mỗi học sinh Trường THCS Dương Trực Nguyên là một hạt nhân tích cực trong việc đẩy lùi ma túy, thuốc lá điện tử và bạo lực ra khỏi trường học.