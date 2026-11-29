Tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức bảo vệ 366 ha rừng nguyên sinh

Bản Hua Tạt có 165 hộ dân sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, do trình độ học vấn còn hạn chế, việc tiếp cận pháp luật và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất của bà con gặp không ít rào cản.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chi bộ, ban quản lý bản cùng kiểm lâm và chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên đến từng hộ gia đình, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức người dân.

Kết quả nổi bật tại Hua Tạt là việc quản lý, bảo vệ hiệu quả 366 ha rừng nguyên sinh bao quanh bản. Toàn bộ diện tích rừng này giao trực tiếp cho người dân quản lý. Hằng năm, các hộ gia đình nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Việc gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ rừng tạo động lực giúp bà con nâng cao ý thức, chủ động tuần tra và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Ông Tráng A Cau, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Hua Tạt (bên phải): “Muốn bà con chấp hành tốt thì phải tuyên truyền cho dân hiểu pháp luật".

Ông Tráng A Cau, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Hua Tạt chia sẻ: “Muốn bà con chấp hành tốt thì phải tuyên truyền cho dân hiểu pháp luật. Trước đây còn tình trạng người dân vào rừng chặt cây gỗ hoặc săn bắt động vật. Khi chính quyền và kiểm lâm tăng cường tuyên truyền trong cuộc họp bản, giải thích quy định xử phạt: Khai thác gỗ trái phép, dù chỉ nửa khối hay một cây, mức phạt tiền cũng từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng. Nhờ hiểu pháp luật nên tình trạng chặt phá rừng đã giảm rõ rệt”.

Giờ đây, bà con dân tộc thiểu số ở Hua Tạt đều hiểu rằng giữ rừng không chỉ đem lại thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng mà còn giữ nguồn nước tưới tiêu, nước sinh hoạt và chống sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Vận động bà con phát triển xanh với nông nghiệp hữu cơ

Cùng với bảo vệ rừng, việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp được đặc biệt chú trọng.

Khí hậu Hua Tạt mát mẻ từ tháng 4 đến tháng 8, thuận lợi trồng rau màu và cây ăn quả. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến tháng 4 lại khô hạn, thiếu nước tưới. Tình trạng giá nông sản bấp bênh, chi phí phân giống tăng cao từng khiến một số lao động trẻ chán làm nông nghiệp, rời quê đi làm thuê tại các công ty.

Nhờ chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật và sinh kế, bà con đã tích cực tham gia mô hình hợp tác xã, chuyển sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ an toàn, giảm hóa chất, bảo vệ sức khỏe và môi trường sinh thái.

Bản Hua Tạt đã góp phần để xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La hiện thực hóa nhiều mục tiêu cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi những năm gần đây.

Ông Tráng A Cau cho biết: “Trong các cuộc họp bản, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con về tác hại của thuốc bảo vệ thực vật. Khi vào hợp tác xã, bà con được hướng dẫn làm theo quy trình hữu cơ. Dù việc thay đổi thói quen cần thời gian do trình độ người dân hạn chế, nhưng những hộ làm theo đã thấy rõ hiệu quả. Sản phẩm nông sản có chất lượng cao hơn, bán giá tốt hơn và môi trường sống được bảo vệ”.

Qua đó, bản Hua Tạt góp phần chung tay để xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La hiện thực hóa nhiều mục tiêu cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi những năm gần đây.

Có thể thấy, nhờ kiên trì tuyên truyền pháp luật và vận động bà con nhân dân phát huy nội lực, bản Hua Tạt đạt nhiều kết quả tích cực.

“Toàn bản 165 hộ dân hiện chỉ còn 2 hộ nghèo. Đời sống đồng bào không ngừng cải thiện, con em được đi học đầy đủ và có người học đại học”, Trưởng bản Tráng A Cau phấn khởi chia sẻ.

Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hoạt động tuyên truyền pháp luật gắn với phát triển kinh tế xanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.