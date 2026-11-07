Tuyên truyền pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thàng Tín gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật tới người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tuyên truyền sát địa bàn, đối tượng

Ở khu vực biên giới, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật muốn đạt hiệu quả phải xuất phát từ đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán và những vấn đề thực tiễn đặt ra ở từng địa bàn. Người dân cần được cung cấp kiến thức để nhận biết hành vi vi phạm, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời biết cách ứng xử, giải quyết những tình huống thường gặp trong cuộc sống. Vì vậy, nắm chắc đặc điểm địa bàn, từng nhóm đối tượng và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân là cơ sở để các đơn vị Bộ đội Biên phòng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

Theo Kế hoạch số 5374/KH-BĐBP ngày 14/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong tháng 10 và tháng 11. Kế hoạch xác định trọng tâm là xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, đưa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Để thực hiện yêu cầu này, nội dung tuyên truyền cần được lựa chọn theo từng nhóm đối tượng, gắn với nhiệm vụ của đơn vị và những vấn đề phát sinh trong đời sống. Bên cạnh các quy định về quân sự, quốc phòng, biên phòng, biên giới quốc gia, cần chú trọng phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội, phòng, chống tội phạm, bạo lực gia đình, tác hại của rượu, bia. Nội dung và phương pháp truyền đạt cần bảo đảm dễ hiểu, thiết thực, tránh tình trạng chỉ chú trọng phổ biến văn bản mà thiếu liên hệ với thực tế.

Đối với tuyến biên giới đất liền, các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại. Tại địa bàn ven biển, nội dung tuyên truyền hướng vào việc chấp hành quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Tùy theo điều kiện của từng địa bàn, các đơn vị kết hợp hội nghị, họp dân, phát tài liệu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, công tác tuyên truyền được triển khai gắn với yêu cầu phòng ngừa buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Theo Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, căn cứ tình hình thực tế, tổ công tác địa bàn của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Cùng với hệ thống pa nô, khẩu hiệu, cán bộ đơn vị trực tiếp gặp gỡ, giải thích các quy định, giúp người dân nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, không tiếp tay cho các hoạt động trái pháp luật.

Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ Biên phòng còn giải đáp những thắc mắc của người dân về trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các vấn đề liên quan đến đời sống. Việc kết hợp phổ biến quy định với giải đáp những vướng mắc cụ thể giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời, qua trao đổi trực tiếp, cán bộ đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời lựa chọn những nội dung cần tập trung tuyên truyền, vận động, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Kết hợp giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ đội Biên phòng được triển khai đồng thời trên hai phương diện: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ. Muốn tuyên truyền có sức thuyết phục, mỗi quân nhân phải nắm chắc quy định, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật. Tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân cũng là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin đối với người dân địa bàn biên giới.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nghiên cứu pháp luật để tham gia mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, mỗi câu hỏi một đáp án”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại Hải đoàn Biên phòng 38, việc kết hợp tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật với Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần hằng tháng, duy trì mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” đã tạo thêm một hình thức học tập pháp luật phù hợp với cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các câu hỏi và nội dung trao đổi, cán bộ, chiến sĩ được củng cố kiến thức, chủ động nghiên cứu những quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng học tập thụ động, thiếu thường xuyên.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng duy trì, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật tại các hải đội và trên tàu, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tra cứu, bổ sung kiến thức trong quá trình công tác. Những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên biển cũng được lựa chọn để tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân. Qua đó, việc tự học, tự rèn của bộ đội được gắn với trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Việc thông tin kịp thời tình hình chấp hành pháp luật, phân tích nguyên nhân và rút kinh nghiệm từ những vụ việc vi phạm giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Trong đó, cán bộ, chỉ huy phải nêu gương trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn cần phát huy sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Trong đó, già làng, trưởng bản, người có uy tín có vai trò quan trọng bởi họ am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói và có mối quan hệ gần gũi với cộng đồng. Sự tham gia của lực lượng này giúp nội dung pháp luật được truyền tải bằng cách diễn đạt phù hợp, dễ tiếp nhận, nhất là tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra trong kế hoạch năm nay. Việc xây dựng các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thuận tiện tra cứu trên các nền tảng số sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn. Tuy nhiên, tại những địa bàn còn khó khăn về điều kiện kết nối, cán bộ Biên phòng vẫn cần duy trì gặp gỡ, giải thích trực tiếp để bảo đảm người dân hiểu và vận dụng được các quy định.

Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đánh giá từ những chuyển biến cụ thể trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là việc người dân tự giác chấp hành quy định, không tham gia các hoạt động trái pháp luật, chủ động cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật. Vì vậy, các đơn vị cần thường xuyên rà soát nội dung, phương pháp tuyên truyền, lắng nghe phản hồi của người dân, khắc phục biểu hiện hình thức, gắn phổ biến pháp luật với giải quyết những vấn đề thực tế trên địa bàn.

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn việc nâng cao nhận thức với trách nhiệm chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm. Việc hình thành ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân góp phần giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.